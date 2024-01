Australian Open | Lorenzo Musetti | “Contento per la prima vittoria a Melbourne | nel 2023 ho pensato troppo a cose extra-tennistiche”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Buona laper. Il toscano (n.25 del mondo) ha ottenuto la suain carriera negli, sconfiggendo il francese Benjamin Bonzi (n.110 del ranking) con il punteggio di 7-6 (3) 7-6 (4) 4-6 6-2. Non è stato un match facile per il carrarino, reduce da un periodo complicato in cui ha fatto fatica a trovare la giusta costanza di rendimento. Per la verità, anche oggiè un po’ andato a corrente alternata, ma ha avuto il merito di non lasciarsi mai andare, sapendo reagire al meglio dopo il terzo set perso. “Sono moltoper questa miaall’. L’anno scorso la ...

Ancora Olanda per Sinner: al 2° turno c'è de Jong Il tabellone degliha regalato a Jannik Sinner un percorso non impossibile, almeno ...Stan Wawrinka (ATP 56) deve salutare gli Australian Open già dopo il primo turno. Unico svizzero nel tabellone principale maschile, il vodese è stato sconfitto all'esordio da Adrian Mannarino (20), ch ...In questa guida ti spieghiamo come vedere gli Australian Open 2024 in streaming e ricevere un Buono Amazon del valore di 50 euro.