Australian Open | Lorenzo Musetti comincia bene e si sbarazza del francese Bonzi in 4 set

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Buona la prima peragli2024. Il tennista toscano ha superato in quattro set ilBenjamin, numero 106 del mondo, con il punteggio di 7-6 7-6 4-6 6-2 in tre ore e trentasette minuti di gioco. Si tratta della prima vittoria in carriera nello Slamo per il nativo di Carrara, che è stato bravo a reagire prontamente al set perso e al break di svantaggio nel quarto. In questi casi vincere aiuta a vincere e sicuramenteaveva bisogno di una vittoria. Una partita che ha visto vincere più punti il(139 contro 138), conche ha concluso con ben 50 vincenti, ma anche con 61 errori non forzati.ha servito sette ace e ha chiuso con ...

