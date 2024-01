Australian Open | Jasmine Paolini vince e convince contro Diana Shnaider Azzurra al secondo turno!

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Può sorriderenel suo esordio agli2024. La toscana (n.31 del ranking) ha conquistato la sua prima vittoria in questo Slam, battendo con il punteggio di 6-3 6-4 la russa(n.92 WTA). Un match cheha interpretato molto bene dalla fase centrale del primo set in poi, prendendo sempre il tempo alla sua avversaria. Giocando colpi potenti con i piedi dentro il campo, la nostra portacolori si è imposta con relativa facilità e nelturno affronterà lante della sfida tra la tedesca Tatjana Maria (n.42 del mondo) e la colombiana Camila Osorio (n.77 WTA). Nel primo set entrambe le giocatrici faticano a trovare con continuità il campo. Arriva una serie di break e ...

Matteo Berrettini, che non gioca un match ufficiale dal secondo turno degli Uscontro il francese Rinderknecht (il 31 agosto scorso) ha rinunciato anche agli. L'ultima falsa ...Il 22 volte campione Slam ha così dovuto rinunciare agli2024. Kyrgios su Nadal: "Credo che il 2024 sarà il suo ultimo anno" In cabina di regia nel ruolo di telecronista agli ...Quattro vittorie su quattro. Per adesso è una grande Italia, quella del tennis maschile, a Melbourne, agli Australian open. Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, nella notte italiana, hanno vinto le loro ...Missione compiuta non senza complicazioni per Daniil Medvedev (n.3 del mondo) nel primo turno degli Australian Open 2024. Il russo si è imposto con il punteggio di 5-7 6-2 6-4 1-0 contro il francese T ...