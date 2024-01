Australian Open | i risultati del 15 gennaio | Medvedev e Tsitsipas avanzano con qualche patema | De Minaur per Arnaldi Ok Ben Shelton

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Seconda giornata degli2024 che si è conclusa pochi minuti fa che ha regalato delle gioie ai colori italiani. Attese, come quella di Lorenzo Musetti che ci ha messo quattro set per battere Benjamin Bonzi, o inaspettate come quella di Flavio Cobolli che ha recuperato una situazione disperata contro il cileno Nicolas Jarry. Per le teste di serie più in vista la giornata è stata senza troppi patemi. Non era iniziata bene per i russi Daniile Karen Khachanov, entrambi sotto di un set in avvio, ma poi hanno avuto la capacità di rimettere le cose a posto; il secondo completando la rimonta con Daniel Altmaier, il primo approfittando del ritiro del francese Terence Atmane, fermato dai crampi che gli hanno fatto chiudere in lacrime, di dolore e disperazione, la sua avventura in Australia. Rimonta anche per Stefanos ...