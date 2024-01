Australian Open | Flavio Cobolli firma l’impresa ed elimina il n 18 al mondo Jarry in 5 set!

(Di lunedì 15 gennaio 2024) La prima vittoria in uno Slam non si scorda mai, ma se si ottiene al quinto set e contro il numero diciotto delallora questa assume anche i contorni delsi regala un sogno, vincendo all’esordio nel tabellone principale deglicontro il cileno Nicolacon il punteggio di 6-4 3-6 6-3 2-6 7-5 dopo oltre quattro ore di gioco. Unda 14 ace contro gli otto del cileno, che è sicuramente un grande battitore, ma che l’azzurro è riuscito spesso a neutralizzare. Sono di più anche i vincenti del romano (41 contro 37), conche ha invece commesso molti più errori non forzati (55 contro 30). Un primo set eccezionale per, che concede appena due punti nei game al ...

