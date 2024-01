Australian Open | Djokovic furioso con un tifoso | ' Chiudi quella c di bocca!' Ma una regola lo smentisce

C'è una nuova regola in vigore aglida quest'anno che non tutti i tennisti ancora conoscono, Djokovic incluso. Riguarda il pubblico pagante sugli spalti che da questa edizione non dovrà più aspettare (come era prassi ...Il programma del 1° turno deglisi chiude martedì 16 gennaio con l'ultima tranche di partite. Nel tabellone maschile, scendono in campo Lorenzo Sonego, che affronta il britannico Daniel Evans (40 del ranking) e ...C'è una nuova regola in vigore agli Australian Open da quest'anno che non tutti i tennisti ancora conoscono, Djokovic incluso. Riguarda il pubblico pagante sugli spalti che da questa edizione non dovr ...Djokovic - Popyrin: ecco data, orario e dove vedere in diretta il match valevole per il primo turno dell'Australian Open ...