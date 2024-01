Australian Open | day 2 | Cobolli da impazzire | bene Musetti e Paolini Murray | è un addio?

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Convinto di entrare nel main draw, è rimasto fuori di un solo posto ed ha dovuto giocare le qualificazioni. Le ha quindi superate con autorevolezza, senza perdere neppure un set, ma è stato sorteggiato contro Nicolas Jarry, diciottesima testa di serie. Un match ai limiti del proibitivo, contro un avversario molto più esperto e con un’arma estremamente importante su questa superficie come il servizio. E cos’ha fatto? Ha vinto in 5 set, alla sua prima partita alla distanza (escludendo quella con Alcaraz a Parigi), rimontando da 3-5 nel parziale decisivo, con il pubblico contro. Tutto questo è Flavio, che a Melbourne ha ottenuto la vittoria più prestigiosa della sua carriera, la prima a livello slam e la prima contro un top 20 (e anche top 50). Giornata da ricordare per il tennista romano, che dimostra di meritare un piazzamento quantomeno tra i primi 100 al ...

Roma, 15 gen. - (Adnkronos) - "Quando la squadra di Coppa Davis andrà dal presidente Mattarella ? Il ministro Abodi si sta adoperando per fare in ... (liberoquotidiano)

Il 27enne romano, da mesi alle prese con vari infortuni fisici, ha dovuto rinunciare al rientro degliper un problema al piede (il destro, lo stesso della distorsione all'Usa ...È questo il Daniil Madvedev che entra in gioco all'battendo al primo turno il francese Terence Atmane che, all'alba del quarto set, ha dovuto alzare bandiere bianca colpo dai crampi ..."Quando la squadra di Coppa Davis andra' dal presidente Mattarella Il ministro Abodi si sta adoperando per fare in modo che al più presto ...Nel primo turno del singolare maschile degli Australian Open 2024 di tennis la testa di serie numero 7, l'ellenico Stefanos Tsitsipas, ha battuto in rimonta il lucky loser belga Zizou Bergs per 5-7 6- ...