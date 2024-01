Australian Open 2024 | Turno #1 | Hunter vs Errani

Melbourne sorride ancora all'Italia. Dopo Jannik Sinner e Matteo Arnaldi , anche Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti superano il primo turno dello Slam in Australia .Un forfait che continua a far discutere, quello di Matteo Berrettini che ha dovuto salutare in anticipo Melbourne e glisenza avere neanche il tempo di scendere in campo. Un problema fisico - l'ennesimo di una carriera che nell'ultimo anno si è improvvisamente e amaramente fermata - al piede destro lo ...Tutti i big riescono a passare il turno nella notte australiana. Si spaventa, ma poi viene a capo della partita Daniil Medvedev: il russo perde il primo set contro il francese Atmane, ma rimonta lasci ...Se nel tabellone maschile tutti gli azzurri finora in gara, escluso Berrettini, ritiratosi, hanno ottenuto vittorie, accedendo al secondo turno dello Slam australiano, in quello femminile non è ...