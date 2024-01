Australian Open 2024 | Tsitsipas | “Contro Bergs vittoria fisica | infortunio alla schiena superato velocemente”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Intervenuto in conferenza stampa, Stefanosha commentato laai danni del lucky losernel primo turno degli: “Dopo aver perso il primo set sapevo di dover cambiare qualcosa, colpire e muovermi meglio. A mio avviso è stata una, ho preso il sopravvento sotto l’aspetto fisico“. Il greco ha poi parlato del suo momento di forma dopo i problemi fisici: “E’ incredibile come io mi sia ripreso dopo l’, che a un certo punto della carriera colpisce molti giocatori. Per fortuna l’hoin maniera più veloce rispetto ad altri. Sto andando nella direzione giusta e le cose vanno bene, ho fatto tutto il ...

L’edizione 2024 dell’ Australian Open è il primo slam della stagione per il tennis e il primo vero banco di prova anche per i tennisti italiani a ... (sportintv.eu)

Prima pausa forzata per la programmazione di Sky Sport Tennis da quando ha acquisito in esclusiva i tornei del circuito ATP e WTA dal 2024 al 2028. ... (sportintv.eu)

Matteo Arnaldi incontrerà Alex De Minaur nel match valido per il secondo turno degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Così come per Sinner e ... (sportface)

Qual è il rumore della felicità Per Flavio Cobolli è il suono del rovescio di Jarry, tennista cileno numero 18 al mondo, che si infrange sulla rete deglisul match point. Gioco, partita, incontroe storia. Perché il 21enne romano nella notte italiana ha vinto la prima partita nel tabellone principale di un grande Slam. Alla vigilia, ...Un siparietto molto divertente è andato in scena al termine della partita vinta da Nole Djokovic contro Dini Prizmic nel primo turno degli. Il campionissimo serbo, intervistato da Jim Courier, ha voluto omaggiare Andre Agassi , presente sugli spalti per assistere il match. Tra i due c'è stata nel 2018 una collaborazione ...Dopo aver superato le qualificazioni, tornerà in campo a Melbourne domani, martedì 16 gennaio, Giulio Zeppieri, che nella giornata conclusiva del primo turno degli Australian Open 2024 di tennis affro ...Rune - Nishioka: ecco data, orario e dove vedere in diretta il match valevole per il primo turno dell'Australian Open ...