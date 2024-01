Australian Open 2024 | stanotte si chiude il primo turno | italiani in campo e diretta TV

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Terzo giorno di partite aglidelcon glifin qui scesi inche hanno sbagliato veramente poco e sperano di portarsi più avanti possibile nel torneo. Questa notte sono in cinque tra maschile e femminile coloro che prenderanno parte alle partite previste a partire dall’una. Al momento il bilancio infemminile dice che Lucia Bronzetti e Sara Errani sono state eliminate, mentre ha passato ilJasmine Paolini. Inmaschile invece il parziale è di quattro su quattro: hanno già avuto accesso al secondoe aspettano di conoscere i loro avversari Jannik Sinner, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti. Non ha preso nemmeno parte alla gara per problemi fisici Berrettini. Andiamo ...

Padrone assoluto del torneo australiano è Novak Djokovic, con ben 10 titoli in carriera. Ma chi sono tutti i plurivincitori del trofeo dedicato a sir Norman Brookes Scopriamolo ...Cobolli , una favola incredibile. Un altro tennista romano (d'adozione), dopo il triste ritiro di Matteo Berrettini, si è preso la scena all'compiendo un'impresa inaspettata . Ha vinto la sua prima partita in uno Slam a Melbourne contro Jarry , numero 18 nel ranking Atp , dopo una vera battaglia durata più di quattro ore. È ...Domani ci sarà la terza giornata dell'Australian Open 2024 e con essa si chiuderanno i primi turni di entrambi i tabelloni. Per questo vedremo in azione tutti i tennisti che non sono ancora scesi in c ...Il tennista italiano ha compiuto un'impresa agli Australian Open battendo Jarry, numero 18 al mondo. Da ragazzino era un terzino destro, è cresciuto con Bruno Conti, grande amico di Bove. Il suo idolo ...