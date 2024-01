Australian Open 2024 | Paolini vince e convince | liquidata all’esordio la russa Shnaider

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Buona la prima per Jasmine, che al primo turno degli, ha superato in due set Diana. Bella vittoria da parte della numero uno d’Italia, brava a rispettare il pronostico della vigilia e sconfiggere un avversaria ostica come la giovanecon il punteggio di 6-3 6-4 in appena 1h11? di gioco. Alla quinta occasione, la toscana riesce a superare finalmente lo scoglio del primo turno a Melbourne e prosegue il suo cammino: la sua prossima avversaria sarà lante del match Maria-Osorio. TABELLONE PRINCIPALE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI CRONACA – Pronti, partenza, via e break a zero, che non riesce però a consolidarlo, anzi subisce l’immediato contro break, sempre a zero. Poco male per l’azzurra, brava ...