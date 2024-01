Australian Open 2024 | Musetti | “Mi sento bene | voglio sfruttare questi mesi in cui non difendo nulla”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo al primo turno deglicontro Bonzi, Lorenzoha condiviso le sue sensazioni: “Mi, sono reduce da due tornei positivi in cui si sono visti sia i miglioramenti che i frutti del lavoro di preparazione. Ad Adelaide è mancata solo la semifinale, ma ho espresso un ottimo tennis. Mi auguro di continuare così e di portare più maturità in campo“. Il classe 2002 ha poi parlato della presenza di Corrado Barazzutti nel suo team: “L’ho scelto perché so di poter contare su di lui, credo possa dare molto sia a me che a Simone (Tartarini, ndr) in termini di esperienza. E’ un gran motivatore e riesce sempre a risollevarti“.ha infine fatto riferimento al futuro, sia dentro che fuori dal ...

Melbourne sorride ancora all'Italia. Dopo Jannik Sinner e Matteo Arnaldi , anche Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti superano il primo turno dello Slam in Australia .Jannik Sinner Jannik Sinner ha superato il primo turno deglibattendo l'olandese Botic Van de Zandschulp in tre set. Al secondo turno avversario ancora olandese e sarà Jesper de Jong che ha battuto l'argentino Pedro Cachin. Nell'intervista post ...Terza giornata di partite agli Australian Open, con il primo turno dei tabelloni maschili e femminili che si esauriranno proprio in questa nottata. Altri cinque gi azzurri che scenderanno in campo a M ...Se nel tabellone maschile tutti gli azzurri finora in gara, escluso Berrettini, ritiratosi, hanno ottenuto vittorie, accedendo al secondo turno dello Slam australiano, in quello femminile non è ...