Australian Open 2024 | Medvedev vince ma lascia per strada un set | avanzano Tsitsipas e Hurkacz

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Dopo Novak Djokovic, anche Daniilha perso un set nel suo match d’esordio agli. Il tennista russo, all’esordio stagionale, è stato sorpreso dal francese Terence Atmane, proveniente dalle qualificazioni e capace di strappargli il parziale d’apertura per 7-5.ha immediatamente reagito e si è assicurato secondo e terzo set rispettivamente per 6-2 6-4, ma ha avuto conferma che non ci sono avversari facili o da sottovalutare. Il match è poi terminato anzitempo poiché il francese è stato vittima di crampi ed ha dovuto alzare bandiera bianca ad inizio quarto set. Al prossimo turno,se la vedrà contro Ruusuvuori. TABELLONE PRINCIPALE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Successo in quattro set anche per Stefanos, che ha ...

Matteo Arnaldi incontrerà Alex De Minaur nel match valido per il secondo turno degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Così come per Sinner e ... (sportface)

Il programma del 1° turno deglisi chiude martedì 16 gennaio con l'ultima tranche di partite. Nel tabellone maschile, scendono in campo Lorenzo Sonego, che affronta il britannico Daniel Evans (40 del ranking) e ...Interviste Tennis A quasi cinque anni dallo storico successo ottenuto agliJunior, Lorenzo Musetti ha trovato la prima vittoria nel tabellone principale dell'Happy Slam. Il talento di Carrara ha superato l'esame Benjamin Bonzi ed è riuscito a fare la ...C'è una nuova regola in vigore agli Australian Open da quest'anno che non tutti i tennisti ancora conoscono, Djokovic incluso. Riguarda il pubblico pagante sugli spalti che da questa edizione non dovr ...Djokovic - Popyrin: ecco data, orario e dove vedere in diretta il match valevole per il primo turno dell'Australian Open ...