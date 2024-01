Australian Open 2024 | Jasmine Paolini | “Partita molto dura Felice della vittoria”

(Di lunedì 15 gennaio 2024)risponde presente e al primo turno deglisupera in due set Diana Shnaider, battuta 6-3 6-4 in appena 1h11? di gioco. “Sono, finalmente è arrivata la mia primaqui in carriera – spiega l’azzurra, al quinto main draw a Melbourne –. Oggi è stata unacomunqueperché sapevo che potevo vincerla ma allo stesso tempo non sapevo cosa aspettarmi. Con lei non mi ero mai allenata, la conoscevo poco e per questo poteva diventare complicata. Sapevo di dover rimanere concentrata, ho cercato di mettere a frutto gli errori fatti nel passato ed è andata bene. Ne sono davverocontenta”. Al secondo turno l’asticella si ...

L'ultima "scusa" per vomitare odio addosso al campione romano e alla modella e conduttrice di Boston, ma di origini sassaresi, è stata il forfait di Berrettini agli. Ancora problemi ...C'è una nuova regola in vigore aglida quest'anno che non tutti i tennisti ancora conoscono, Djokovic incluso. Riguarda il pubblico pagante sugli spalti che da questa edizione non dovrà più aspettare (come era prassi ...Si completerà domani, martedì 16 gennaio, il primo turno dei tabelloni di singolare degli Australian Open 2024 di tennis, che quest'anno è stato spalmato su tre giornate: Lorenzo Sonego esordirà contr ...Come riporta AgiproNews, Jannik Sinner ha esordito all’Australian Open vincendo in maniera netta e ha convinto i bookmaker: è uno dei favoriti per la vittoria finale e vede l’accesso al prossimo turno ...