Australian Open 2024 | Cobolli festeggia la vittoria con il pubblico | abbracci e cori sul Campo 13 VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 gennaio 2024) La primain uno slam non si scorda mai, tantomeno se, come per Flavio, arrivata dopo una battaglia di cinque set e quattro ore contro un avversario più quotato come Nicolas Jarry. L’azzurro ha perciòto a dovere, esultando a braccia aperte e gettandosi tra le braccia deldel13, che lo ha sostenuto a gran voce nel corso della partita.ha così iniziato a saltare e celebrare con i tifosi, mentre si alzava il coro “Ohhhhh, Flavio!“. Di seguito ildeimenti. Ohhhhh, Flavio! The Italian world no.100 defeats Chile's Nicolas Jarry in five gruelling sets to reach the second round.#Aus• #AO...