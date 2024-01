Australian Open 2024 | capolavoro Cobolli | batte Jarry al quinto set dopo 4 ore e approda al secondo turno

(Di lunedì 15 gennaio 2024) La prima vittoria in carriera a livello slam è più speciale che mai per Flavio, che al primodegliha sconfitto in cinque lottati set il più quotato Nicolasdel tennista romano, proveniente dalle qualificazioni ma non particolarmente fortunato nel sorteggio visto che ha pescato la 18^ testa di serie. Flavio è stato tuttavia bravissimo ad estrometterla con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 2-6 7-5. I due hanno dato vita ad una battaglia di ben 4 ore e 5? di gioco dalla quale è uscito vittorioso, il quale ha dimostrato talento e nervi saldi ed èto meritatamente al. Sulla sua strada ora il russo Pavel Kotov: continuare a sognare ...

Matteo Berrettini, che non gioca un match ufficiale dal secondo turno degli Uscontro il francese Rinderknecht (il 31 agosto scorso) ha rinunciato anche agli. L'ultima falsa ...Il 22 volte campione Slam ha così dovuto rinunciare agli2024. Kyrgios su Nadal: "Credo che il 2024 sarà il suo ultimo anno" In cabina di regia nel ruolo di telecronista agli ...Missione compiuta non senza complicazioni per Daniil Medvedev (n.3 del mondo) nel primo turno degli Australian Open 2024. Il russo si è imposto con il punteggio di 5-7 6-2 6-4 1-0 contro il francese T ...È un sogno, ma non svegliatelo. Flavio Cobolli, tennista romano 21enne all'esordio agli Australian Open, a Melbourne vince la sua prima partita in uno Slam in carriera eliminando la ...