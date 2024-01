Austin dimesso dall' ospedale Da dove lavorerà il capo del Pentagono

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Lloydè statodov'è stato ricoverato il primo gennaio scorso, a seguito di complicazioni a seguito di un intervento per cancro alla prostata a cui si era sottoposto il 22 dicembre. Lo rende noto con una nota il, precisando che il segretario alla Difesa continuerà la convalescenza a casa lavorando da remoto. «Il segretario alla Difesa continua a riprendersi bene e, su consiglio dei dottori, riprenderà a svolgere le sue attività da remoto per un certo periodo prima di tornare a tempo pieno al», si legge nella nota, in cui si sottolinea che«ha pieno accesso a tutte le necessarie linee di comunicazione sicure». La vicenda del ricovero diaveva sollevato polemiche nei giorni ...

