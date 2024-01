“Aumentano i tumori tra i giovani” | i numeri che sconcertano i medici

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 15 gennaio 2024) “Un dato inquietante: negli ultimi 20 anni si è registrato un netto aumento dell’incidenza di alcuni gravitra i. E non sappiamo ancora il perché”. È il commento, che preoccupa non poco, a un servizio del Wall Street Journal postato sui social da Roberto Burioni, professore di Microbiologia e Virologia all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, che proprio all’oncologia ha dedicato il suo ultimo libro “Match point. Come la scienza sta sconfiggendo il cancro”. I dati che preoccupano il professor Burioni Iche emergono negli ultimi anni, e che hanno portato al commento preoccupato di Burioni, non lasciano spazio a dubbi: il tumore colpisce sempre piùnegli Stati Uniti e in tutto il mondo, “sconcertando i”, si legge sul Wsj. Negli Usa, secondo dati ...