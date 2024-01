Attentato incendiario al forno “Il pane di Onelia” a Roccagorga Indagano i carabinieri

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Pubblicato il 15 Gennaio, 2024 Un brutto episodio quello accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsi adove l’attività “Ildi” di corso della Repubblica, è rimasta vittima di un atto vandalico. A quanto pare il negozio di panificazione ha subito danni considerevoli quando qualcuno ha tentato di appiccare il fuoco ad una delle finestre che affacciano su Corso della Repubblica. La finestra è rimasta danneggiata ma il denso fumo prodotto da qualunque cosa i vandali abbiano utilizzato per alimentare le fiamme, ha invaso il locale causando l’annerimento delle pareti. Un danno di poco conto se si pensa a cosa sarebbe potuto accadere se le fiamme avessero davvero invaso il locale, all’interno del quale ci sono molte suppellettili in legno… In questi giorni, quindi, l’attività resterà chiusa per permettere di ...