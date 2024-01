Atletica | prove di staffetta di marcia per Palmisano e Stano domenica a Modugno

(Di lunedì 15 gennaio 2024), 15 gen. - (Adnkronos) - È la prima volta che in Italia si disputa unadisulla distanza di maratona, la nuova specialità olimpica introdotta a partire da Parigi 2024. Un evento tutto da scoprire, un territorio fin qui inesplorato ma che mette in palio le medaglie ai Giochi e, come tale, va approfondito nei minimi dettagli. La Puglia, ‘cattedrale' della, lancia la stagione a cinque cerchi di Antonellae Massimonella mattinata di21 gennaio: è l'ora delWalk Race, il primo banco di prova agonistico su questa specialità, un meeting internazionale che vede coinvolte cinque coppie di interesse nazionale e diversitori dall'estero. I due campioni olimpici ...

E' stata autorizzata l'effettuazione delledi carico sul ponte per la notte ricompresa tra ... nel periodo caldo, montaggio nuova pista di. Scuola infanzia Grillo parlante Importo 574....Roata Chiusani, in collaborazione con Michelin Sport Club Cuneo edSprint ... Prima partenza alle 10 con leriservate ai Cadetti/e, a seguire le varie batterie per le categorie ...Atletica teramana protagonista, soprattutto con i velocisti, ai meeting indoor di Ancona del fine settimana 13-14 gennaio. La Junior classe 2005 Francesca Orfeo (nella foto) ha stampato sui 60 ...La 2° e decisiva prova è in programma a Silvi il 28 gennaio presso il Camping Europa Unita organizzata sempre dall’Atletica Vomano in collaborazione con la F.I.D.A.L. Abruzzo, Comune di Silvi e l’Area ...