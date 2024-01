Atalanta travolge Frosinone 5-0 | Gasperini vede la Champions

(Di lunedì 15 gennaio 2024) BERGAMO (ITALPRESS) – Una vittoria fondamentale che rilancia le ambizionidell’. La squadra di Gian Pierovince 5-0 contro ilgrazie alle reti di Koopmeiners (rigore), Ederson, De Ketelaere, Zappacosta e Holm e sorpassa il Bologna andando a -1 dal quarto posto. Quinta sconfitta per il, ora a sole due lunghezze dalla zona retrocessione. Niente calcoli,ha scelto la miglior formazione possibile con Scamacca unico riferimento offensivo supportato De Ketelaere e Koopmeiners, Di Francesco ha invece risposto con un 4-3-2-1 poco offensivo, in attacco spazio a Cheddira con Soulè sulla trequarti. La partita è durata praticamente un quarto d’ora, al 6? di gioco Holm si è procurato un calcio di rigore (fallo di Lusuardi) trasformato poi ...

La doppietta di De Ketelaere e il gol di Miranchuk hanno permesso al l'Atalanta di mandare ko il Sassuolo e di staccare il pass per i quarti di ... (ilgiornale)

Quinta sconfitta per i ciociari, a 2 punti dalla zona retrocessione BERGAMO - Una vittoria fondamentale che rilancia le ambizioni Champions ... (ilgiornaleditalia)

Nella ripresa gli ospiti non sono riusciti a dare quel cambio di passo che ci si aspettava, l'ha semplicemente gestito il vantaggio senza mai rischiare: a dieci minuti dal termine Ghedjemis ...La squadra di Gasperini si porta al quinto posto in classifica a un punto dalla Fiorentina L'5 - 0 il Frosinone, nel posticipo della 20esima giornata di Serie A al Gewiss Stadium di Bergamo. Segnano all'8' Koopmeiners su rigore, al 13' Ederson, al 14' De Ketelaere, all'84' ...Il milan è pronto a lanciare l'assalto al difensore del Torino Alessandro Buongiorno. Lo riferisce il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio: "Il Milan ha deciso di ...Continua la striscia negativa dei ciociari: quinta sconfitta consecutiva in campionato. La zona retrocessione dista appena due punti ...