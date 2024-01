Atalanta-Frosinone | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023 2024

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ile isue Sky di, match valido per la ventesima giornata di. Al Gewiss Stadium si sfidano i nerazzurri, in un buon momento e in piena corsa per la Champions, e i ciociari in crisi nera di risultati e a caccia di punti salvezza. Entrambe sono reduci dalle fatiche di Coppa Italia, chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di lunedì 15 gennaio.sarà visibile sucon la telecronaca di Edoardo Testoni e Dario Marcolin e su Sky Sport con la telecronaca di Federico Zancan e Giancarlo Marocchi. SportFace.

SERIE A . Prima giornata di ritorno, lunedì 15 gennaio, per l’ Atalanta che sfiderà in casa al Gewiss Stadium il Frosinone (ore 20,45) con l’obiettivo ... (ecodibergamo)

Per la prima serata in tv, lunedì 15 gennaio alle 20.45 su DAZN si potrà vedere la partita di calcio fra Atalanta e Frosinone, valida per la nuova ... (bergamonews)

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Atalanta e Frosinone, valevole per la ventesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Reduci dalla ... (sportface)

In Italia troveremo quello di Serie A trache non chiuderà la giornata visto che si giocherà anche martedì Juventus - Sassuolo. C'è la Serie C con la suggestiva sfida tra Pescara ......- Torino 0 - 0 Napoli - Salernitana 2 - 1 Verona - Empoli 2 - 1 Monza - Inter 1 - 5 Lazio - Lecce 1 - 0 Cagliari - Bologna 2 - 1 Fiorentina - Udinese 2 - 2 Milan - Roma ore 20.45...La Dea di Gian Piero Gasperini ospita i ciociari di Eusebio Di Francesco nel primo turno del girone di ritorno del campionato di Serie A ...Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Atalanta-Frosinone, match valido per la ventesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Gewiss Stadium si sfidano i nerazzurri, in un buon momento e in piena ...