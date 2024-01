Atalanta-Frosinone | le formazioni ufficiali | tandem Scamacca-De Ketelaere

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Gasperini riproponedal primo minuto al centro del tridente completato da Dee Koopmeiners. A centrocampo piena conferma per De Roon e Ederson con Holm e Ruggeri sulle corsie esterne. Proverbiale difesa a tre composta da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. Tra i pali c’è ancora Carnesecchi. Di Francesco opta per il 3-5-2 con Soulé che affianca Cheddira in avanti. A centrocampo Mazzitelli e Brescianini agiranno da interni ai lati di Barrenechea. Sulle fasce Lirola a destra con Harroui a sinistra. Difesa a tre a protezione di Turati: Bonifazi e Lusuardi da ‘braccettiì’, l’ex Okoli al centro., le(3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; ...