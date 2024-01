Atalanta-Frosinone | i convocati | sorpresa El Bilal | prima chiamata con l’Atalanta

(Di lunedì 15 gennaio 2024) C’è anche la grande novità ElTouré nella lista deidiramata da Gian Piero Gasperini dopo l’allenamento di rifinitura del lunedì mattina a Zingonia. A disposizione del tecnico nerazzurro per(calcio d’inizio alle 20.45) ci sarà anche il maliano, che in settimana ha ripreso a lavorare solo parzialmente in gruppo, segnando anche due gol nella suaamichevole. Si tratta della suaconvocazione nerazzurra per una gara ufficiale dopo l’operazione. Assente dall’elenco Rafael Toloi a causa di una sindrome influenzale. Per il resto, continua a lavorare a parte Hans Hateboer, mentre Ademola Lookman domenica ha esordito con la Nigeria in Coppa d’Africa pareggiando per 1-1 contro la Guinea ...

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Atalanta e Frosinone, valevole per la ventesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Reduci dalla ... (sportface)

Ecco i convocati del mister nerazzurro Gian Piero Gasperini in vista della gara tra la suae ilIn vista della sfidadi Serie A, il tecnico nerazzurro ha stilato la sua lista convocati. Assenti soltanto Hateboer, Toloi (causa influenza) e Lookman. Dopo 5 mesi di attesa è ritornato anche El Bilal ...Lunedì sera caldo per l'vista la grande opportunità: esaurita la Curva Nord Pisani stasera contro ilNonostante il lunedì sera, l'è quell'amore che non si può fare a meno neanche negli orari più folli. Stasera i nerazzurri di Gian Piero Gasperini affronteranno il, e l'...CONTRO IL FROSINONE. Per il posticipo di lunedì 15 gennaio della ventesima giornata contro il Frosinone, l’Atalanta convoca per la prima volta in stagione El Bilal Touré. L’attaccante maliano, dopo l’ ...L'attaccante del Mali inserito a sorpresa nella lista dei 23 dell'Atalanta nel Monday Night contro i ciociari. Out il capitano La doppietta alla Real Calepina nel test all’indomani del trionfale quart ...