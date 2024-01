Atalanta Frosinone 4-0 LIVE | poker targato Zappacosta

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 15 gennaio 2024) A Bergamo, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAl Gewiss Stadium,si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. Sintesi88? Miranchuk serve Pasalic che tenta nuovamente il tiro, ma il difensore allontana in angolo. 85? MURIEL! Il colombiano scalda le mani a Turati. Palla in calcio d’angolo. 84? CAMBIO PER IL: Dentro Ibrahimovic 83? GOAL DELL’: Ripartenza di Miranchuk per Pasalic che crossa dalla destra perche ha tutto il tempo di stoppare e mettere in rete il 4-0 81? OCCASIONE! Lancio ...