Atalanta a valanga sul Frosinone Cinque gol per tre punti

(Di lunedì 15 gennaio 2024) L’stravince al Gewiss Stadium e supera ilcon il risultato di 5-0. Partita senza storia tra le due compagini protagoniste del Monday Night. MONDAY NIGHT – L’ha battuto ilcon il risultato di 5-0, dominando in lungo e in largo il match del Monday Night di Serie A. Nei primi 13 minuti i bergamaschi hanno segnato tre reti: prima Teun Koopmeiners su calcio di rigore, poi Ederson su cross di Emil Holm e Charles De Ketelaere. Il belga al minuto 14 ha tirato una mina sotto la traversa lasciando la gamba sul terreno e illuminando il Gewiss Stadium. Il quarto timbro è arrivato da un nuovo entrato: Davide Zappacosta all’83’. Nei minuti di recupero Holm si è iscritto al tabellino dei marcatori. L’sale al quinto posto in classifica e avvicina la zona Champions League ...

