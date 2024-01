“Assurdo | ingiusto” Grande Fratello | la notizia su Fiordaliso spiazza il pubblico | “Così è fuori”

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Stasera nel corso della 31esima puntata del2023 si scoprirà chi verrà eliminato tra i ben otto al televoto. Beatrice Luzzi, Anita Olivieri, Sergio D’Ottavi, Monia La Ferrera, Paolo Masella, Rosannae Federico Massaro i nominati. Ma invece chi saranno il preferito, e il meno, di questa settimana? L’ecosistema all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà era già diverso nei giorni in cui si credeva che Beatrice Luzzi non sarebbe tornata in gioco al2023. Mezzo cast aveva spostato l’ira che prima dedicavano all’attrice a Vittorio Menozzi. Sanno che sono forti. Ma chi sarà il preferito stasera., peruna bruttaSecondo la classifica appena ...