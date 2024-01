Assolta perché il fatto non costituisce reato

(Di lunedì 15 gennaio 2024)PERCHE’ ILNONNella giornata odierna, il Tribunale penale di Roma, nella persona del giudice dott. Alfonso Sabella, ha pronunciato nei miei confronti una sentenza di ASSOLUZIONE dall’accusa di diffamazione nei confronti della Senatrice Ilaria Cucchi,ilNON. Due anni fa, allo stesso modo, il Tribunale di Taranto ha respinto l’opposizione all’archiviazione della querela presentata dal suo consulente di parte civile Vittorio Fineschi. Il procedimento penale nasce dalla querela presentata dalla Cucchi per un mio articolo apparso il 28 ottobre 2018 sul quotidiano Il Tempo, allora diretto da Gianmarco Chiocci, oggi direttore del Tg1. In quell’articolo, riportando fedelmente stralci ...

... indicasse come effettivamente responsabile di un reato una persona giàcon sentenza ...Brescia La sentenza di Appello poi confermata in Cassazione era stata pronunciata a Milano, per cui ...Minoli: 'Il suo numero due, vero o presunto, Pino Rauti ha detto: noi siamo contrari alla democrazia parlamentare in linea di principio,non crediamo all'uguaglianza tra gli uomini ma alla ...