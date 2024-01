Assegno Unico Universale | aumenta la quota con la rivalutazione | tutti i dettagli

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Sono in arrivo degli importanti cambiamenti per quanto riguarda l’: l’aumento previsto Quando parliamo dell’, facciamo senz’altro riferimento a uno degli aiuti più ghiotti e soprattutto più ben visti degli ultimi anni: questo, infatti, è un bonus economico rinnovato anno dopo anno e pensato proprio per andare in soccorso delle famiglie Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

E da presidente dell'Intergruppo parlamentare per la sussidiarietà, auspica che - come avvenuto per la legge sull'per i figli - "il dialogo sia aperto a tutti e le soluzioni condivise". ...In primis l'universale e quello d'inclusione. Articoli correlatiAnno nuovo, Isee nuovo e, nel caso in cui ci fossero stati dei cambiamenti rispetto all'anno precedente, nuove incombenze per quanto riguarda l'assegno unico e universale. Prima di capire cosa cambi ...Assegno unico 2024, partono i pagamenti di gennaio. Il pagamento della prima rata avverrà di norma nell'ultima settimana del mese successivo alla domanda, con ...