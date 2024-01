Assange | decine di comuni italiani conferiscono la cittadinanza onoraria al fondatore di Wikileaks

Leggi su tpi

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Prima Napoli poi Reggio Emilia e presto Bari, Roma, Pescara, Catania e Campobasso, ma non Milano:di città italiane si sono mobilitate per liberare Julian, conferendo aldilaè detenuto nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, nel Regno Unito, dall’aprile 2019, in attesa dell’estradizione negli Usa dove rischia una lunga pena detentiva per aver rivelato, tra gli altri, i presunti crimini di guerra commessi dagli Usa durante le guerre in Afghanistan e Iraq e le condizioni dei detenuti nel carcere di Guantanamo, documentati nei 700mila file riservati pubblicati daa partire dal 2010. Il 20 e 21 febbraio si terrà l’ultima udienza presso la High Court di Londra: se il ricorso ...