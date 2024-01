Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 14 gennaio 2024

(Di lunedì 15 gennaio 2024)TV: idei programmi più visti di14, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film tv Il Commissario Montalbano – La vampa d’agosto ha totalizzato 2675 spettatori (14,76% di share); su Canale5 la soap Terra Amara si è portato a casa 2769 spettatori (share 15,23%). Su Italia1 il film Wonder Woman ha ottenuto in media 1197 spettatori (7,00%); su Rai2 la puntata della serie tv 9-1-1 ha totalizzato 688 spettatori (3,32%) e la puntata di 9-1-1 Lone Star 774 (4,03%), mentre su Rai3 la puntata del programma Report ha interessato 1846 spettatori (9,61%), con anteprima a 1352 (6,53%). Su Rete4 la puntata del programma Zona Bianca ha ...

Ascolti TV – sabato 13 gennaio è andata in onda la prima puntata di C’è posta per te che si è dovuta scontrare con Tali e Quali , in onda su Rai1 ... (blogtivvu)

Ecco iauditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto di guardare gli italiani.TV di domenica 14 gennaio 2024 Il Commissario Montalbano su Rai 1 Ieri 14 gennaio 2024 su ...Come sono andati glitv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 14 gennaio 2024 Ecco iAuditel in merito all'analisi deglitv di: Domenica In, Verissimo e tutti gli altri programmi in onda sulle altre reti televisive. Auditel,tv di Amici, Verissimo e Domenica In ...Di Redazione Online I film di stasera in tv, i programmi e le serie di oggi. Su Rai 3 le inchieste di Report, sul Nove Che Tempo che Fa… Leggi ...A seguire le parole del Papa sono stati 3 milioni di spettatori, pari al 14,2% della platea televisiva. Sui social oltre 300.000 interazioni ...