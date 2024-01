Arriva ISOTTA | la rivoluzione “buona” in gelateria

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Alter Eco, una delle principali realtà nel settore del packaging per il gelato artigianale, annuncia con orgoglio il lancio del suo innovativo contenitore per l’asporto,, che unisce qualità, efficienza e sostenibilità ambientale. La prima vaschetta isotermica, monouso ed ecosostenibile al mondo è la” che laaspettava. Oggi, che la sostenibilità è l’imprescindibile parola d’ordine in ogni attività, che i consumatori sono così sensibili e coinvolti dal tema da preferire e scegliere prodotti rispettosi dell’ambiente e che le normative europee procedono a passo spedito verso l’obbligatorietà dell’eco-packaging, il mondo dellanon poteva farsi trovare impreparato! Ci ha pensato Alter Eco, che concambia forma al contenitore per il gelato ...