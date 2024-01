Arrestato l’ex Sindaco di Pozzuoli Enzo Figliolia

Leggi su ilblogdigio

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Dopo circa 54 anni dall’evacuazione del Rione Terra (2 marzo 1970), eravamo tutti più sereni per l’esaurimento del fenomeno bradisismico ed in attesa che si potesse realizzare finalmente una svolta per la valorizzazione dell’antica rocca. Invece stamattina si è scatenato un terremoto politico con l’arresto del. Arrestati anche il dirigente regionale Nicola Il Blog di Giò.