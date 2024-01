Arnaldi-De Minaur in tv | data | canale | orario e diretta streaming Australian Open 2024

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Matteoincontrerà Alex Denel match valido per il secondo turno degli(cemento outdoor). Così come per Sinner e Musetti, anche il sanremese incontrerà al secondo turno un giocatore della stessa nazionalità di quello affrontato al primo. Nel caso disi tratta di uno, ovvero De, di un altro livello rispetto ad Adam Walton, wild card liquiall’esordio. I due si affronteranno per la prima volta in carriera in un match che si prospetta molto interessante. Demon è infatti in gran forma e fresco di top 10, ma neppure Matteo se la passa malissimo, reduce dai quarti a Brisbane e in grande ascesa da quasi un anno. “Spero di prendermi la rivincita della finale di Coppa Davis” ha ...