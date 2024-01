Ariedo Braida nuovo dirigente del Napoli? La sua rivelazione

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Arrivano conferme per quella che potrebbe essere la nuova figura dirigenziale, di grande esperienza, per ildi Aurelio De Laurentiis La stagione delprocede a rilento. La vittoria contro la Salernitana, nel derby della Campania di sabato pomeriggio, è soltanto il quinto successo casalingo. Lo Stadio Diego Armando Maradona, infatti, quest’anno si sta rivelando più ostico che mai. I successi tra le mura amiche, in tutte le competizioni giocate sin qui durante questa stagione, sono soltanto cinque. La vittoria contro i granata è poi arrivata nei minuti di recupero dove, con una zampata di Rrahamani, gli azzurri sono finalmente riusciti a smuovere la classifica. Nonostante i tanti risultati negativi, la squadra di Walter Mazzarri dista soltanto tre punti dal quarto posto, valido per un posto nella rivoluzionata Champions League della ...