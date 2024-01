Arezzo – A Carrara una vittoria un po’ bugiarda | ma grande

Leggi su lortica

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Una partita che ha dato la misura della svolta dell’. Da quella interna contro il Perugia la squadra amaranto ha cambiato registro. Sarebbe un errore, però, non vedere che aè successo qualcosa di diverso rispetto alle tre partite precedenti. In quelle l’non aveva subito gol, mentre a casa dei marmiferi ne ha incassati 2 e sventati di un soffio almeno altri tre (uno con una parata su di un rigore sacrosanto sullo zero a zero). E’ successo quindi che la fortuna ha dato una mano a Indiani e ai suoi. Intendiamoci, se la sono meritata e anche il portiere Trombini (in netto miglioramento) fa parte del gruppo, un gruppo che cresce in convinzione e determinazione. Ci sono poi Pattarello, Gucci e Guccione che davanti fanno girare la testa a qualsiasi difesa. La Carrarese è terza in classifica, non un’avversaria qualsiasi, ...