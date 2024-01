Ardea | una riunione con il Sindaco per chi usufruisce degli Aec

(Di lunedì 15 gennaio 2024), 15 gennaio 2024 – Ildi, Maurizio Cremonini, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, ha indetto per mercoledì 17 gennaio 2023, in orario da definirsi, una Assemblea tra i genitori dei bambini e ragazzi diche usufruiscono del servizio Aec, gli Istituti Scolastici del territorio e il Comune. In particolare, si affronterà la situazione di difficoltà che sta emergendo in queste ore, causata dall’insufficienza di ore a disposizioneutenti, nonostante l’ente abbia provveduto ad aumentare il monte ore nel mese di dicembre. “Ci troviamo in una situazione complessa – spiega il-, che stiamo affrontando ora dopo ora con ogni mezzo possibile. Già a fine dicembre, come previsto dal contratto d’appalto con la ditta che gestisce il servizio, abbiamo ...

