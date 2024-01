Arabia Saudita | Mancini furioso | «Tre giocatori non vogliono andare in Coppa d’Asia»

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Roberto, commissario tecnico dell’, ha parlato in conferenza stampa svelando l’esclusione di treRoberto, commissario tecnico dell’, ha parlato in conferenza stampa svelando l’esclusione di tredalladopo per essersi rifiutati di giocare se non veniva loro garantito il posto da titolare. Ecco le dichiarazioni dell’ex ct dell’Italia. PAROLE – «È una situazione molto strana. E’ la prima volta che faccio un’esperienza così… Ma abbiamo trovato altrida schierare. Hanno chiesto di giocare titolari, però sono io l’allenatore e quello che prende le decisioni. Gli abbiamo chiesto due o tre volte se volevano giocare in ...

Vigilia calda in vista del debutto in Coppa d'Asia contro l'Oman DOHA (QATAR) - Vigilia calda in casa Arabia Saudita. Domani i Green Falcons fanno ... (ilgiornaleditalia)

Situazione atipica per Roberto Mancini con l' Arabia Saudita . Tre giocatori hanno rifiutato la convocazione in nazionale per la Coppa d'Asia . A ... (247.libero)

Vigilia calda in vista del debutto in Coppa d'Asia contro l'Oman DOHA (QATAR) - Vigilia calda in casa Arabia Saudita. Domani i Green Falcons fanno il ... (247.libero)

Infatti lo spagnolo era in, dove si svolge il rally raid anche quest'anno, per accompagnare ... oltre alla necessità di trasferirlo in un ospedale di Riyadh, la capitale. Falcon alla ...C'è anche una corposa delegazione dell', che comprende il ministro degli Esteri, principe Faisal bin Farhan Al Saud e il direttore della fondazione Mohammed Bin Salman, Badr Al - Badr. ...Il Napoli ha già iniziato la sua missione Supercoppa Italiana ed è l’unica già sul posto delle quattro italiane che si contenderanno il trofeo in Arabia Saudita: la squadra di Mazzarri ha già svolto ...FIRENZE – Avventura in Arabia, per la Fiorentina. In palio la Supercoppa italiana. Giovedì i viola affronteranno a Ryad il Napoli nella prima semifinale. Domani è in programma il primo allenamento.