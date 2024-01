Appalti truccati | arrestati ex dirigente Pd | ex Sindaco Pd di Pozzuoli e un imprenditore

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Un’operazione congiunta portata avanti da Polizia e Guardia di Finanza che hanno emesso ben undici misure cautelari. In carcere pure un altroSalvatore Musella, tangenti e altre violazioni criminali in Campania. Sono scattate tante misure cautelari da parte delle forze di Polizia e Guardia di Finanza che hanno lavorato in modo congiunto da parecchi mesi e alla fine trovato una situazione che potrebbe far scoppiare un vero terremoto nel mondo imprenditoriale e politico campano. Le indagini portate avanti si riferiscono alla gara per la concessione del Rione Terra ae sono stati coinvolti l’exPd di, Vincenzo Figliolia, l’ex assessore comunale di Napoli ed exPd Nicola Oddati, ...

