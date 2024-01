Appalti Pozzuoli | Figliolia potente “pure da ex” | le accuse a verbale del sindaco Manzoni

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiDella “funzione diche egli ha impersonato”, avrebbe avuto quasi l’idea di “una monarchia assoluta”. Fino a proiettare la sua ombra sul Comune dianche dopo il suo mandato. Il ritratto dell’exVincenzo, oggi consigliere comunale, è del gip Antonio Baldassarre. Il politico del Pd è finito in carcere, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare, firmata dal giudice per le indagini preliminari. Ora deve difendersi dalledi corruzione e concorso in turbata libertà degli incanti, nell’ambito dell’inchiesta della procura di Napoli suglidella città flegrea. Sono viceversa cadute, dinanzi al gip, le contestazioni di associazione a delinquere e rivelazione di segreti d’ufficio. Secondo il gip, la “disinvolta ...

