Appalti per il restyling del Rione Terra | 11 misure cautelari C’è anche l’ex sindaco di Pozzuoli e un dirigente Pd

(Di lunedì 15 gennaio 2024)per ildel: ci sonodi(Napoli) Vincenzo Figliolia eresponsabile delle politiche regionali della Campania per il Partito Democratico Nicola Oddati tra le persone coinvolte nel blitz di polizia e guardia di finanza. Lo riferisce l’AdnKronos in una nota. Poliziotti e finanzieri, secondo quanto si apprende, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa dipersonali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica – Sezione Seconda ”Reati contro la Pubblica Amministrazione” (pm Sica e Capuano) nei confronti di 11 persone. Quattro sono finite in carcere, 2 agli arresti domiciliari, 5 ...

...illecita di Oddati anche con Luciano Santoro (ex consigliere provinciale di Taranto) e con Sebastiano Romeo (ex segretario provinciale del PD di Reggio Calabria) nell'ambito dila ...... presunte intermediazioni illecite sial'affare della conversione in struttura alberghiera del Rione Terra e anchealtripubblici. Notificati i domiciliari a Salvatore Della Corte, ...Operazione di polizia e Guardia di Finanza: in carcere anche un dirigente della Regione Campania e dell'ex presidente di Enit ...C’è anche l’ex sindaco (ed attuale consigliere comunale) Enzo Figliolia tra i destinatari delle undici misure cautelari eseguite poche ore fa dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ...