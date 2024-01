Appalti e corruzione | undici misure cautelari a Napoli

Tempo di lettura: < 1 minutoConcorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, traffico di influenze illecite e turbata libertà ... (anteprima24)

Corruzione negli appalti al Miur : l’ex dirigente Giovanna Boda condannata a 2 anni e 2 mesi

Due anni e due mesi. È la pena inflitta a Giovanna Boda, ex capo dipartimento del ministero dell’Istruzione, finita a processo per Corruzione in ... (ilfattoquotidiano)