Antonella Clerici risponde a Maria De Filippi e arruola Arisa in un altro programma

Leggi su biccy

(Di lunedì 15 gennaio 2024)in primavera tornerà con la quarta edizione di The Voice Senior che va in onda regolarmente – ottenendo sempre grandi ascolti – dal 2020. La giuria è stata confermata in queste ore e per il quarto anno consecutivo torneranno Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino (tutti presenti anche nelle due edizioni dello spin off The Voice Kids) e insieme a loro si unirà anche, che recentemente ha ricevuto pure la benedizione diDeper il suo impegno nella versione Kids. “Ti ho seguita a The Voice, mi è piaciuto e mica solo a me, è piaciuto a tutti. Mandiamo un bacio adche magari ci sta guardando”. ricambiohttps://t.co/iGFKaO7SwN —(@anto) January 14, ...