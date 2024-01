Antonella Clerici | l’importante annuncio a “È sempre mezzogiorno” su Biagiarelli

(Di lunedì 15 gennaio 2024) News tv. – Per lui forse non c’erano le condizioni per lavorare serenamente e così ha deciso di restare a casa. È stata la stessa padrona di casaad un annunciare l’assenza di Lorenzoal programma di Rai 1 “È”. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche:, la triste rivelazione sulla figlia Maelle Leggi anche: Simona Ventura e Giovanni Terzi, il tristesulla malattia «Questa mattina non è con noi Lorenzo che come sapete è stato coinvolto nel fatto di cronaca e ha deciso di stare a casa e sarà con noi nei prossimi giorni». Cosìnella presentazione del programma di Rai 1 «È...

Antonella Clerici in primavera tornerà con la quarta edizione di The Voice Senior che va in onda regolarmente – ottenendo sempre grandi ascolti – ... (biccy)

Lorenzo Biagiarelli non ha partecipato a E’ sempre mezzogiorno, in onda su RaiUno nella giornata di oggi, 15 gennaio. Il motivo dell’assenza l’ha ... ()

E' stata, conduttrice del programma di Raiuno, a spiegare l'assenza dell'autore di 'Ho mangiato troppa carne'. "Non c'è Lorenzo: sapete che è stato coinvolto in questo fatto di ...Forfait di Lorenzo Biagiarelli oggi a "E' sempre mezzogiorno", il programma condotto dasu Rai1, di cui lo chef e compagno di Selvaggia Lucarelli è presenza fissa nel cast. "Questa mattina non è con noi Lorenzo che come sapete è stato coinvolto in questo fatto di ...Lorenzo Biagiarelli non c'era nella puntata di 'È sempre mezzogiorno': Antonella Clerici ha chiarito il motivo, legato al caso di Giovanna Pedretti ...Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli, assente da "È sempre Mezzogiorno" di Antonella Clerici dopo la morte di Giovanna Pedretti. Ecco il motivo.