Antidiabetico per dimagrire | prosegue carenza | “Alcuni introvabili in farmacia”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) (Adnkronos) –ladi farmaci anti-diabete usati percon le formulazioni sottocutanee che sono tornatein. A fare il punto con l’Adnkronos Salute è Angelo Avogaro, presidente della Società italiana di diabetologia Sid e della Fesdi (Federazione delle società di diabetologia). “Se si sente l’impatto della” dei medicinali iniettivi antidiabete semaglutide (Ozempic*) e liraglutide (Victoza*), al centro da mesi di un boom di domande? “Sì, sicuramente i pazienti lo sentono, lo rilevano per quanto riguarda la formulazione sottocutanea. Prima di novembre sembrava che la situazione avesse avuto una parziale normalizzazione, ma poi in un attimo si è riacutizzata. E adesso credo sia legata anche a delle limitazioni di tipo produttivo ...

