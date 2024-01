Anticipazioni Uomini e Donne | registrazione lunedì 15 gennaio 2024 | arriva un nuovo tronista?

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Oggi,15, ci sarà una nuovadella puntata del trono classico e del trono over die grazie allescopriremo cosa succederà nello studio di Maria De Filippi. Si vocifera infatti che ilche sostituirà Cristian Forti potrebbe presentarsi durante le riprese. Chi prenderà il posto del 22enne romano? Inoltre, potremmo scoprire la verità sulla scelta di Brando Ephrikian, di cui si è vociferato molto in questi giorni: avrà davvero preso una decisione definitiva? ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO… Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, due clamorosi ritorni nel parterre: rissa sfiorata ...

Due registrazioni in vista per il trono classico e il trono over di Uomini e Donne questa settimana. Infatti, grazie alle Anticipazioni di Lorenzo ... (anticipazionitv)

... episodio 8×02 (2008) Duee mezzo (Two and a Half Men) - serie TV (2008 - 2010) ... i numeri di oggi Ultime notizieTVIl Paradiso delle signore: puntata di oggi ...Le nuoverivelano tuttavia che le persone che Nunzio ha allontanato si legheranno la ... Non è chiaro se quest'ultimo verrà fermato daglinel locale o fuori dopo la chiusura, in ...Un racconto inaspettato per Hakan Gumusoglu Le puntate della quarta e ultima stagione della soap turca stanno cambiando gli equilibri di tutti i ...Le anticipazioni di Terra amara rivelano che la protagonista apparirà pronta a diventare la moglie di Hakan. La coppia inoltre avrà intenzione di fare un viaggio fuori da Cukurova in compagnia di ...