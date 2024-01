Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 15 Gennaio

Leggi su zon

(Di lunedì 15 gennaio 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 15Raffaele e Diego stanno per scoprire tutta la verità sul passato di Ida. Intanto, Serena e Filippo iniziano a notare che Irene dà segnali di malessere. Invece, Mariella non riesce ad accettare che Guido l’abbia punita sul lavoro e inizia a fargli guerra in casa.Unal: Ilenia Lazzarin- Filmografia Cinema Due gemelle a Roma, regia di Steve Purcell ...