Anoressia | i tagli del governo Maruska Albertazzi | “Ci sono soldi per i golf club non per i disturbi alimentari Le famiglie sono nel panico”

Manifestazioni in tutta Italia per la cancellazione dello stanziamento contro i disturbi alimentari. Ne soffrono quasi quattro milioni di ragazzi. ... (repubblica)

“I disturbi dell’alimentazione, purtroppo, mi paiono talmente in espansione, che è davvero grave non pensare a contenere e prevenire questo problema” (repubblica)

Il governo Meloni ha taglia to il fondo per i disturbi alimentari istituito da Draghi con la Legge di Bilancio 2022. Il fondo aveva un finanziamento ... (open.online)

Lo dice con un filo di voce Giorgio Perinetti, padre di Emanuela, la manager milanese di 33 anni morta dinel novembre scorso, dopo una lunga lotta contro la malattia. Qual è stato il suo ..."I disturbi alimentari non sono una scelta, tagliare i fondi sì. E ora noi come ci cureremo". Una, due, tre, quasi quattro milioni di voci gridano la paura della propria malattia, l'incertezza del ...“Sono sconcertato. Spero che questo provvedimento non sia il colpo di grazia ai nostri tentativi di contrastare un fenomeno in espansione”. Lo dice in una intervista a Repubblica Giorgio Perinetti, di ...La giornalista, attrice e regista ha fatto del suo passato di disturbi alimentari un impegno civile quotidiano: “C’è una peculiarità ...