Anni fa Mourinho se ne andava prima della scadenza Ora quasi prega per il rinnovo Savelli

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il mondo al contrario, secondo. Su Libero la riflessione sulla condizione degli allenatori che ieri si sono sfidati a San Siro. Da un parte Pioli, dall’altra, il verdetto dice che il Milan è superiore alla Roma. Un verdetto che, in verità, era molto difficile sbagliare visto le continue rimostranze verso il “non-gioco” dei giallorossi. Un tempo i club non potevano permettersi di avere allenatori in. “Non si poteva lasciare un tecnico indi contratto perché sarebbe stato delegittimato“, scrive. Ora il mondo è cambiato. Pioli e, due allenatori indi contratto e senza più credito Simili le situazioni di Pioli ema non uguali. L’allenatore del Milan “lavora per convincere la società ...

Ha raggiunto. CERUTTI - Jacopo da Lecco trionfa in Africa in sella alla sua Aprilia Tuareg. Capitan Stefano a 32si è confermato il primo della classe. SINNER - L'azzurro ha debuttato ...Non ho mai perso una gara in oltre 20di carriera. Un allenamento di recupero per chi ha giocato e per sei giocatori che non avevano giocato"sul derby "Ho parlato con qualche giocatore ...È il solito tutti contro tutti. Quando la Roma vive un periodo di appannamento i tifosi vanno alla ricerca del capro espiatorio. Dalla società, al tecnico, arrivando alla squadra, ...La posizione di José non è più salda: ora si gioca il futuro con Verona, Salernitana e Cagliari. I Friedkin non sono contenti ...