Anna Bellisario morta a 20 anni per un tiramisù non vegano? Il pm | Nel dolce c' era mascarpone

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il gip di Milano Fiammetta Modica ha disposto, su richiesta della Procura, una misura di interdizione dall’attività imprenditoriale per i titolari, madre e figlio, della Glg srl, l’azienda produttrice del "Tiramisun" con marchio Mascherpa nell’ambito dell’inchiesta per omicidio colposo sulla morte della 20enne. La giovane era deceduta il 5 febbraio dello scorso anno dopo dieci...

, 20 anni, era allergica a latticini e, in forma più lieve, alle uova. Il 26 gennaio dopo una cena con il fidanzato in una hamburgheria vegana si sente male: dopo aver mangiato ...C'era del mascarpone nel tiramisù vegano che lo scorso anno ha ucciso la 20enne. Oggi il gip Fiammetta Modica ha disposto, su richiesta della procura, una misura di interdizione dall'attività imprenditoriale per i titolari della Glg srl, l'azienda produttrice del "...Anna Bellisario, una ragazza di 20 anni, è morta il 5 febbraio 2023 all'ospedale del San Raffaele di Milano «a causa di un utilizzo erroneo del mascarpone nella produzione ...Anna Bellisario, una ragazza di 20 anni è morta il 5 febbraio 2023 all'ospedale del San Raffaele di Milano «a causa di un'utilizzo erroneo del mascarpone nella ...